Intel Core i7 7700K против i3 12100F
Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- Разблокированный множитель
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
- Появился на 5 лет позже чем соперник
- На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 36% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 58 vs 91 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1176 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1208
Core i3 12100F +33%
1610
Cinebench R23 (многоядерный)
5862
Core i3 12100F +43%
8367
Passmark CPU (одноядерный)
2725
Core i3 12100F +29%
3525
Passmark CPU (многоядерный)
9657
Core i3 12100F +50%
14477
Geekbench 5 (одноядерный)
1171
Core i3 12100F +43%
1669
Geekbench 5 (многоядерный)
4732
Core i3 12100F +36%
6453
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-7700K
|i3-12100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|33x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|58 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i3 12100F
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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