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Intel Core i7 7700K против i3 12100F

Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i3 12100F
Intel Core i7 7700K
Intel Core i3 12100F

Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 12100F на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12100F and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Разблокированный множитель
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 12100F
  • Появился на 5 лет позже чем соперник
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 36% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 58 vs 91 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1670 и 1176 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 7700K
1208
Core i3 12100F +33%
1610
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7700K
5862
Core i3 12100F +43%
8367
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K
2725
Core i3 12100F +29%
3525
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9657
Core i3 12100F +50%
14477
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K
1171
Core i3 12100F +43%
1669
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4732
Core i3 12100F +36%
6453
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i3 12100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-7700K i3-12100F
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 33x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 58 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 7700K
0.44 терафлопс
Core i3 12100F
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i3 12100F
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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