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Intel Core i7 7700K против i3 9350K

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i3 9350K
Intel Core i3 9350K

Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 9350K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9350K and 7700K
Причины выбрать Intel Core i3 9350K
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K +20%
2186
Core i3 9350K
1826
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +22%
9591
Core i3 9350K
7845
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i3 9350K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 350 долларов 173 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700K i3-9350K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 4.2 ГГц 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 40x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i3 9350K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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