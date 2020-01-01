Intel Core i7 7700K против i3 9350K
Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i3 9350K на 4 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 9350K
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
461
Core i3 9350K +2%
472
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K +20%
2186
1826
Passmark CPU (одноядерный)
2765
Core i3 9350K +2%
2823
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +22%
9591
7845
Geekbench 5 (одноядерный)
1181
Core i3 9350K +5%
1239
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +8%
4578
4221
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|173 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700K
|i3-9350K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|4.2 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i3 9350K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1