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Intel Core i7 7700K против i5 10600K

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 10600K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 27% ниже чем у Core i5 10600K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K
2186
Core i5 10600K +63%
3553
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9591
Core i5 10600K +50%
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K
1181
Core i5 10600K +11%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4578
Core i5 10600K +48%
6757

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 350 долларов 262 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i7-7700K i5-10600K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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