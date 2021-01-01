Intel Core i7 7700K против i5 11400F
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
- Появился на 4 года и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 14.24 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1180 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
474
Cinebench R20 (многоядерный)
2226
Passmark CPU (одноядерный)
2786
Core i5 11400F +11%
3093
Passmark CPU (многоядерный)
9892
Core i5 11400F +82%
18040
Geekbench 5 (одноядерный)
1196
Core i5 11400F +26%
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
4728
Core i5 11400F +47%
6952
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|157 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i7-7700K
|i5-11400F
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4.2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|26x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i5 11400F
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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