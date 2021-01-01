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Intel Core i7 7700K против i5 11400F

Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i5 11400F
Intel Core i7 7700K
Intel Core i5 11400F

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i5 11400F с 6-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11400F and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 11400F
  • Появился на 4 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 14.24 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1492 и 1180 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K
2786
Core i5 11400F +11%
3093
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9892
Core i5 11400F +82%
18040
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K
1196
Core i5 11400F +26%
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4728
Core i5 11400F +47%
6952

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i5 11400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 16 марта 2021
Цена в момент релиза 350 долларов 157 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Rocket Lake
Номер модели i7-7700K i5-11400F
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4.2 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 26x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i5 11400F
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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