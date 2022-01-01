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Intel Core i7 7700K против i5 12600K

Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 7700K
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 27% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 4 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1135 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 7700K
1227
Core i5 12600K +55%
1900
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7700K
5924
Core i5 12600K +193%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K
2751
Core i5 12600K +45%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9750
Core i5 12600K +180%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K
1136
Core i5 12600K +67%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4765
Core i5 12600K +148%
11821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-7700K i5-12600K
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 16
Частота 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 7700K
0.44 терафлопс
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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