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Intel Core i7 7700K против i5 9400F

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +13%
2765
Core i5 9400F
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +10%
1181
Core i5 9400F
1070
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 7 января 2019
Цена в момент релиза 350 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700K i5-9400F
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 4.2 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Всего проголосовало: 9

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Комментарии

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