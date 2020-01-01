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Intel Core i7 7700K против i5 9400T

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i5 9400T
Intel Core i5 9400T

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i5 9400T с 6-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400T and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 32% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400T
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • На 62% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 35 vs 91 Ватт
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +35%
2765
Core i5 9400T
2044
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +23%
9591
Core i5 9400T
7777
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +29%
4578
Core i5 9400T
3560

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i5 9400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 350 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700K i5-9400T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 4.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.4 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 18x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i5 9400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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