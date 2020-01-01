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Intel Core i7 7700K против i5 9600K

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 4% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K
2186
Core i5 9600K +19%
2593
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9591
Core i5 9600K +13%
10850
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4578
Core i5 9600K +19%
5451

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 8 октября 2018
Цена в момент релиза 350 долларов 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700K i5-9600K
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 4.2 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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