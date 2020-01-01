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Intel Core i7 7700K против i7 1065G7

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7

Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или ноутбучный i7 1065G7 на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1065G7 and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 84% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 15 vs 91 Ватт
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K +43%
2186
Core i7 1065G7
1530
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +11%
2765
Core i7 1065G7
2496
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +14%
4578
Core i7 1065G7
4026

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 1065G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 августа 2019
Цена в момент релиза 350 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake Ice Lake
Номер модели i7-7700K i7-1065G7
Сокет LGA-1151 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.2 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 42 МГц -
Множитель 100x 13x
Скорость шины 8 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 1065G7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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