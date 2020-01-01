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Intel Core i7 7700K против i7 10700KF

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 10700KF
Intel Core i7 10700KF

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i7 10700KF с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10700KF and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 27% ниже чем у Core i7 10700KF пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 10700KF
  • Появился на 3 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K
2186
Core i7 10700KF +139%
5229
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 10700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 350 долларов 349 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Comet Lake
Номер модели i7-7700K i7-10700KF
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 4.2 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 38x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 10700KF
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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