Что лучше: десктопный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или ноутбучный i7 1165G7 на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.