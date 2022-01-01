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Intel Core i7 7700K против i7 12700

Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 12700

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1135 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 7700K
1227
Core i7 12700 +52%
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7700K
5924
Core i7 12700 +172%
16134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K
2751
Core i7 12700 +44%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9750
Core i7 12700 +226%
31754
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K
1136
Core i7 12700 +60%
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4765
Core i7 12700 +167%
12709
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-7700K i7-12700
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 20
Частота 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 192 256
TMUs 24 16
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 7700K
0.44 терафлопс
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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7. Ryzen 7 5800X3D или Core i7 12700

Комментарии

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