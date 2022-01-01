Intel Core i7 7700K против i7 12700
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i7 12700
- Появился на 5 лет и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 60% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1135 баллов
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1227
Core i7 12700 +52%
1868
Cinebench R23 (многоядерный)
5924
Core i7 12700 +172%
16134
Passmark CPU (одноядерный)
2751
Core i7 12700 +44%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
9750
Core i7 12700 +226%
31754
Geekbench 5 (одноядерный)
1136
Core i7 12700 +60%
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
4765
Core i7 12700 +167%
12709
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|1 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i7-7700K
|i7-12700
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|HD Graphics 630
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|4
|12
|Количество потоков
|8
|20
|Частота
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|256
|TMUs
|24
|16
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i7 12700
|Версия PCI Express
|3.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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