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Intel Core i7 7700K против i7 12700KF

Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 12700KF
Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 12700KF

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i7 12700KF с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700KF and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 27% ниже чем у Core i7 12700KF пиковое энергопотребление – 91 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 12700KF
  • Появился на 4 года и 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 41.04 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1942 и 1135 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7700K
5924
Core i7 12700KF +286%
22844
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9750
Core i7 12700KF +249%
34006
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4765
Core i7 12700KF +202%
14390
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 12700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-7700K i7-12700KF
Сокет LGA-1151 LGA-1700
Интегрированная графика HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 12
Количество потоков 8 20
Частота 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 7700K
0.44 терафлопс
Core i7 12700KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 12700KF
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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