Главная > Сравнения CPU > Core i7 7700K vs Core i7 5960X

Intel Core i7 7700K против i7 5960X

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 5960X
Intel Core i7 5960X

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i7 5960X с 8-ядрами на 3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 14 против 22 нанометра
  • На 35% ниже чем у Core i7 5960X пиковое энергопотребление – 91 vs 140 Ватт
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 5960X
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 32.24 ГБ/c (90%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9591
Core i7 5960X +32%
12665
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 5960X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 29 августа 2014
Цена в момент релиза 350 долларов 1059 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Haswell E
Номер модели i7-7700K i7-5960X
Сокет LGA-1151 LGA-2011-3
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 4.2 ГГц 3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 2.6 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 22 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 5960X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 40
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 5960X или i7 7700K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях