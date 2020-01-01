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Intel Core i7 7700K против i7 6800K

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 6800K
Intel Core i7 6800K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i7 6800K с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800K and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 35% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 91 vs 140 Ватт
  • На 25% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2133
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K
2186
Core i7 6800K +29%
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +23%
2765
Core i7 6800K
2246
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K
9591
Core i7 6800K +9%
10435
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K
4578
Core i7 6800K +25%
5727

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 6800K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 30 мая 2016
Цена в момент релиза 350 долларов 440 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Broadwell E
Номер модели i7-7700K i7-6800K
Сокет LGA-1151 LGA-2011-3
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 4.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 34x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 15МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 140 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2133
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 6800K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 28
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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