Intel Core i7 7700K против i7 6800K
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц или i7 6800K с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 35% ниже чем у Core i7 6800K пиковое энергопотребление – 91 vs 140 Ватт
- На 25% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.6 ГГц)
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i7 6800K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2133
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700K +18%
461
391
Cinebench R20 (многоядерный)
2186
Core i7 6800K +29%
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +23%
2765
2246
Passmark CPU (многоядерный)
9591
Core i7 6800K +9%
10435
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +20%
1181
984
Geekbench 5 (многоядерный)
4578
Core i7 6800K +25%
5727
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|30 мая 2016
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|440 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Broadwell E
|Номер модели
|i7-7700K
|i7-6800K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-2011-3
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|4.2 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|34x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|15МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i7 6800K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|28
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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