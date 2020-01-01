Intel Core i7 7700K против i7 7700
Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
22
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7700
- На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7700K +13%
461
408
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K +4%
2186
2101
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +12%
2765
2476
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +11%
9591
8604
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +6%
1181
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +4%
4578
4415
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|350 долларов
|312 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-7700K
|i7-7700
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|4.2 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|42 МГц
|100 МГц
|Множитель
|100x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|91 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|35.76 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700K
|Сайт Intel Core i7 7700
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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