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Intel Core i7 7700K против i7 7700

Intel Core i7 7700K
Intel Core i7 7700K
VS
Intel Core i7 7700
Intel Core i7 7700

Что лучше: Intel Core i7 7700K на 4.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i7 7700 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 7700K
Причины выбрать Intel Core i7 7700K
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 7700
  • На 29% ниже чем у Core i7 7700K пиковое энергопотребление – 65 vs 91 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700K +4%
2186
Core i7 7700
2101
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700K +12%
2765
Core i7 7700
2476
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700K +11%
9591
Core i7 7700
8604
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700K +6%
1181
Core i7 7700
1119
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700K +4%
4578
Core i7 7700
4415

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700K и i7 7700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза 350 долларов 312 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Kaby Lake
Номер модели i7-7700K i7-7700
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 42 МГц 100 МГц
Множитель 100x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 91 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2400, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 35.76 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700K Сайт Intel Core i7 7700
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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