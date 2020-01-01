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Intel Core i7 7700T против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 7700T
Intel Core i7 7700T
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700T на 2.9 ГГц или AMD Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 7700T
Причины выбрать Intel Core i7 7700T
  • На 46% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700T
2101
Ryzen 5 3600 +67%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700T
2246
Ryzen 5 3600 +13%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700T
7738
Ryzen 5 3600 +130%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700T
947
Ryzen 5 3600 +31%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7700T
3455
Ryzen 5 3600 +112%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700T и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 303 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Zen 2
Номер модели i7-7700T -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 2.9 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель - Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 65 Вт
Критическая температура 80°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700T Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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