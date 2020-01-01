Intel Core i7 7700T против i3 9100F
Что лучше: Intel Core i7 7700T на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i3 9100F на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700T
- На 46% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
- Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
- Более чем на 20 °C выше максимальная рабочая температура
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
408
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7700T +81%
2101
1160
Passmark CPU (одноядерный)
2246
Core i3 9100F +12%
2505
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700T +15%
7738
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Core i3 9100F +13%
1074
Geekbench 5 (многоядерный)
3455
Core i3 9100F +5%
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|303 долларов
|122 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700T
|i3-9100F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|2.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|80°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700T
|Сайт Intel Core i3 9100F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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