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Intel Core i7 7700T против i5 8400T

Intel Core i7 7700T
Intel Core i7 7700T
VS
Intel Core i5 8400T
Intel Core i5 8400T

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700T на 2.9 ГГц или i5 8400T с 6-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400T and 7700T
Причины выбрать Intel Core i7 7700T
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более чем на 20 °C выше максимальная рабочая температура
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700T +17%
2246
Core i5 8400T
1917
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7700T и i5 8400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2017 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 303 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7700T i5-8400T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel HD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 2.9 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 3.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 29x 17x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель - Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 80°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, DDR3L-1600 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7700T Сайт Intel Core i5 8400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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