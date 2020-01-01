Intel Core i7 7700T против i5 8400T
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700T на 2.9 ГГц или i5 8400T с 6-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700T
- На 15% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 20 °C выше максимальная рабочая температура
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7700T +17%
2246
1917
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7700T +5%
7738
7357
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7700T +12%
947
843
Geekbench 5 (многоядерный)
3455
Core i5 8400T +5%
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|303 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700T
|i5-8400T
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|2.9 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|17x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|80°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700T
|Сайт Intel Core i5 8400T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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