Intel Core i7 7700T против i5 9400F
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7700T на 2.9 ГГц или i5 9400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7700T
- На 46% ниже чем у Core i5 9400F пиковое энергопотребление – 35 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel HD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более чем на 20 °C выше максимальная рабочая температура
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.8 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
408
410
Cinebench R20 (многоядерный)
2101
Core i5 9400F +12%
2346
Passmark CPU (одноядерный)
2246
Core i5 9400F +9%
2450
Passmark CPU (многоядерный)
7738
Core i5 9400F +22%
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
947
Core i5 9400F +13%
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
3455
Core i5 9400F +25%
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2017
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|303 долларов
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7700T
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|2.9 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|29x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|80°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7700T
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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