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Intel Core i7 7740X против i5 12600K

Intel Core i7 7740X
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 7740X
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7740X на 4.3 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 7740X
Причины выбрать Intel Core i7 7740X
  • На 10% ниже чем у Core i5 12600K пиковое энергопотребление – 112 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 4 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1299 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7740X
2817
Core i5 12600K +42%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7740X
9873
Core i5 12600K +177%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7740X
1304
Core i5 12600K +46%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7740X
5034
Core i5 12600K +135%
11821
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7740X и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Kaby Lake Alder Lake-S
Номер модели i7-7740X i5-12600K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 16
Частота 4.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 43x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 112 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 7740X
н/д
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7740X Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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