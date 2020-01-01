Intel Core i7 7740X против i5 9600K
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7740X на 4.3 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 15% ниже чем у Core i7 7740X пиковое энергопотребление – 95 vs 112 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
481
Cinebench R20 (многоядерный)
2593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7740X +2%
2793
2736
Passmark CPU (многоядерный)
9909
Core i5 9600K +9%
10850
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7740X +10%
1241
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
4792
Core i5 9600K +14%
5451
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|339 долларов
|263 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Kaby Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7740X
|i5-9600K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|4.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|43x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|112 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7740X
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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