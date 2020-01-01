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Intel Core i7 7740X против i5 9600K

Intel Core i7 7740X
Intel Core i7 7740X
VS
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 7740X на 4.3 ГГц или i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9600K and 7740X
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 15% ниже чем у Core i7 7740X пиковое энергопотребление – 95 vs 112 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7740X
9909
Core i5 9600K +9%
10850
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7740X +10%
1241
Core i5 9600K
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7740X
4792
Core i5 9600K +14%
5451

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7740X и i5 9600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 8 октября 2018
Цена в момент релиза 339 долларов 263 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Kaby Lake Coffee Lake
Номер модели i7-7740X i5-9600K
Сокет LGA-2066 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 4.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 43x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 112 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7740X Сайт Intel Core i5 9600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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