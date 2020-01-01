Что лучше: Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или AMD Ryzen 5 2600 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.