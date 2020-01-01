Intel Core i7 7800X против AMD Ryzen 5 3600
Что лучше: Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Ryzen 5 3600 +32%
471
Cinebench R20 (многоядерный)
2767
Ryzen 5 3600 +27%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
2446
Ryzen 5 3600 +4%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
12534
Ryzen 5 3600 +42%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Ryzen 5 3600 +16%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
6010
Ryzen 5 3600 +22%
7335
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2017
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|199 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-7800X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7800X
|Сайт AMD Ryzen 5 3600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 10700K vs i7 7800X
- AMD Ryzen 5 2600 vs Intel Core i7 7800X
- Intel Core i9 10900X vs i7 7800X
- Intel Core i5 9400F vs i7 7800X
- Intel Core i5 9600K vs i7 7800X
- Intel Core i7 1065G7 vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i7 10700K vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i3 10100 vs AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 10600 vs AMD Ryzen 5 3600
- AMD Ryzen 5 3600XT vs Ryzen 5 3600