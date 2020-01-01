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Intel Core i7 7800X против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7 7800X
Intel Core i7 7800X
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или AMD Ryzen 5 3600 на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 7800X
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7800X
2767
Ryzen 5 3600 +27%
3517
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7800X
2446
Ryzen 5 3600 +4%
2535
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7800X
12534
Ryzen 5 3600 +42%
17792
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7800X
1070
Ryzen 5 3600 +16%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7800X
6010
Ryzen 5 3600 +22%
7335

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7800X и AMD Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2017 7 июля 2019
Цена в момент релиза 389 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen 2
Номер модели i7-7800X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7800X Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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