Intel Core i7 7800X против i5 10500
Что лучше: Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 10500 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
- Разблокированный множитель
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10500
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Core i5 10500 +30%
462
Cinebench R20 (многоядерный)
2767
Core i5 10500 +21%
3349
Passmark CPU (одноядерный)
2446
Core i5 10500 +12%
2746
Passmark CPU (многоядерный)
12534
Core i5 10500 +5%
13202
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Core i5 10500 +3%
1103
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7800X +2%
6010
5901
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|192 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-7800X
|i5-10500
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7800X
|Сайт Intel Core i5 10500
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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