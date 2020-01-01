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Intel Core i7 7800X против i5 10500

Intel Core i7 7800X
Intel Core i7 7800X
VS
Intel Core i5 10500
Intel Core i5 10500

Что лучше: Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 10500 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500 and 7800X
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10500
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7800X
2767
Core i5 10500 +21%
3349
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7800X
2446
Core i5 10500 +12%
2746
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7800X
12534
Core i5 10500 +5%
13202
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7800X и i5 10500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 389 долларов 192 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i7-7800X i5-10500
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7800X Сайт Intel Core i5 10500
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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