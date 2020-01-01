Intel Core i7 7800X против i5 10600
Что лучше: Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 10600 на 3.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10600
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 54% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 20% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Core i5 10600 +39%
494
Cinebench R20 (многоядерный)
2767
Core i5 10600 +27%
3515
Passmark CPU (одноядерный)
2446
Passmark CPU (многоядерный)
12534
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Core i5 10600 +15%
1229
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7800X +7%
6010
5637
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|213 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-7800X
|i5-10600
|Сокет
|LGA-2066
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|41x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7800X
|Сайт Intel Core i5 10600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i9 10900K против Intel Core i7 7800X
- AMD Ryzen 9 3900X против Intel Core i7 7800X
- Intel Core i9 9900K против Intel Core i7 7800X
- AMD Ryzen 9 3900XT против Intel Core i7 7800X
- AMD Ryzen 7 2700X против Intel Core i7 7800X
- Intel Core i9 10900K против Intel Core i5 10600
- Intel Core i7 10700K против Intel Core i5 10600
- Intel Core i5 10600K против Intel Core i5 10600
- AMD Ryzen 5 3600X против Intel Core i5 10600
- Intel Core i5 10400 против Intel Core i5 10600