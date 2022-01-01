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Intel Core i7 7800X против i5 12600K

Intel Core i7 7800X
VS
Intel Core i5 12600K
Intel Core i7 7800X
Intel Core i5 12600K

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц или i5 12600K с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600K and 7800X
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12600K
  • Появился на 4 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1892 и 1075 баллов
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 11% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7800X
7429
Core i5 12600K +134%
17385
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7800X
2453
Core i5 12600K +63%
3997
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7800X
12939
Core i5 12600K +111%
27326
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7800X
1083
Core i5 12600K +75%
1900
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7800X
6653
Core i5 12600K +78%
11821
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7800X и i5 12600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i7-7800X i5-12600K
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6 10
Количество потоков 12 16
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 7800X
н/д
Core i5 12600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7800X Сайт Intel Core i5 12600K
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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