Intel Core i7 7800X против i5 8600K
Что лучше: Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 8600K на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 8600K
- На 32% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 95 vs 140 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
356
Core i5 8600K +13%
401
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7800X +28%
2767
2156
Passmark CPU (одноядерный)
2446
Core i5 8600K +8%
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7800X +24%
12534
10121
Geekbench 5 (одноядерный)
1070
Core i5 8600K +16%
1239
Geekbench 5 (многоядерный)
6010
6033
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|389 долларов
|257 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-7800X
|i5-8600K
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|12
|6
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7800X
|Сайт Intel Core i5 8600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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