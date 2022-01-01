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Intel Core i7 7800X против i7 12700

Intel Core i7 7800X
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i7 7800X
Intel Core i7 12700

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i7 7800X на 3.5 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 7800X
Причины выбрать Intel Core i7 7800X
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 2.67 ГБ/c (3%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 17 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% ниже чем у Core i7 7800X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 69% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1815 и 1075 баллов
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7800X
7429
Core i7 12700 +117%
16134
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7800X
2453
Core i7 12700 +62%
3968
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7800X
12939
Core i7 12700 +145%
31754
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7800X
1083
Core i7 12700 +68%
1821
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7800X
6653
Core i7 12700 +91%
12709
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7800X и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Alder Lake-S
Номер модели i7-7800X i7-12700
Сокет LGA-2066 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 12 20
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i7 7800X
н/д
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7800X Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 3.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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