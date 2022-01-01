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Intel Core i7 7820X против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 7820X
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 7820X
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 7820X на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 7820X
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 21 МБ больший объем L3-кэша
  • На 54% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1124 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 7820X
1358
Ryzen 5 5600X +14%
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7820X +14%
13583
Ryzen 5 5600X
11937
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7820X
2547
Ryzen 5 5600X +33%
3386
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7820X
17460
Ryzen 5 5600X +27%
22194
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7820X
1131
Ryzen 5 5600X +44%
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7820X и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2017 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Skylake Vermeer
Номер модели i7-7820X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 11МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура 99°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7820X Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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