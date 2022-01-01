Intel Core i7 7820X против AMD Ryzen 5 5600X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 7820X на 3.6 ГГц или AMD Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 31.79 ГБ/c (67%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
- Появился на 3 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 21 МБ больший объем L3-кэша
- На 54% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1124 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1358
Ryzen 5 5600X +14%
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 7820X +14%
13583
11937
Passmark CPU (одноядерный)
2547
Ryzen 5 5600X +33%
3386
Passmark CPU (многоядерный)
17460
Ryzen 5 5600X +27%
22194
Geekbench 5 (одноядерный)
1131
Ryzen 5 5600X +44%
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7820X +4%
8573
8222
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|30 мая 2017
|8 октября 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Skylake
|Vermeer
|Номер модели
|i7-7820X
|-
|Сокет
|LGA-2066
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|11МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|99°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7820X
|Сайт AMD Ryzen 5 5600X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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