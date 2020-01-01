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Intel Core i7 7820X против AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7 7820X
Intel Core i7 7820X
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: Intel Core i7 7820X на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3) или AMD Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 7820X
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 35.76 ГБ/c (82%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более чем на 14 °C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • На 25% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 105 vs 140 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7820X +31%
5107
Ryzen 7 2700X
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7820X +1%
17454
Ryzen 7 2700X
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7820X
4284
Ryzen 7 2700X +59%
6815

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7820X и AMD Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 30 мая 2017 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 599 долларов 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Zen+
Номер модели i7-7820X -
Сокет LGA-2066 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 11МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 105 Вт
Критическая температура 99°C 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7820X Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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