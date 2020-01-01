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Intel Core i7 7820X против i3 10100

Intel Core i7 7820X
Intel Core i7 7820X
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 7820X на 3.6 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 7820X
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 3 года позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 65 vs 140 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7820X +124%
5073
Core i3 10100
2264
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7820X +96%
17327
Core i3 10100
8835
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7820X и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 599 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i7-7820X i3-10100
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота 3.6 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 11МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 65 Вт
Критическая температура 99°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7820X Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Конкуренты

1. Core i9 10900K или Core i7 7820X
2. Ryzen 9 3900X или Core i7 7820X
3. Ryzen 5 3600X или Core i7 7820X
4. Core i5 9400F или Core i7 7820X
5. Core i5 9600K или Core i7 7820X
6. Core i5 10500 или Core i3 10100
7. Core i5 10400 или Core i3 10100
8. Ryzen 3 3100 или Core i3 10100
9. Ryzen 3 3200G или Core i3 10100
10. Core i3 10320 или Core i3 10100

Комментарии

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