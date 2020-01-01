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Intel Core i7 7820X против i5 10600K

Intel Core i7 7820X
Intel Core i7 7820X
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 10600K

Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 7820X на 3.6 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 7820X
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 37.87 ГБ/c (91%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать Intel Core i5 10600K
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 11% ниже чем у Core i7 7820X пиковое энергопотребление – 125 vs 140 Ватт
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7820X +44%
5107
Core i5 10600K
3553
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7820X
2495
Core i5 10600K +17%
2907
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7820X +21%
17454
Core i5 10600K
14376
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7820X
1120
Core i5 10600K +17%
1310
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 7820X
4284
Core i5 10600K +58%
6757

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 7820X и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 30 мая 2017 1 мая 2020
Цена в момент релиза 599 долларов 262 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Skylake Comet Lake
Номер модели i7-7820X i5-10600K
Сокет LGA-2066 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 41x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 11МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 140 Вт 125 Вт
Критическая температура 99°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность 79.47 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 7820X Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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