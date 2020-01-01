Intel Core i7 7820X против i7 7800X
Что лучше: 8-ядерный Intel Core i7 7820X на 3.6 ГГц или i7 7800X с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 7820X
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 7820X +40%
498
356
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 7820X +85%
5107
2767
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 7820X +2%
2495
2446
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 7820X +39%
17454
12534
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 7820X +5%
1120
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
4284
Core i7 7800X +40%
6010
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|30 мая 2017
|30 мая 2017
|Цена в момент релиза
|599 долларов
|389 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Skylake
|Skylake
|Номер модели
|i7-7820X
|i7-7800X
|Сокет
|LGA-2066
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|35x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|11МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|140 Вт
|140 Вт
|Критическая температура
|99°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|4
|4
|Макс. пропускная способность
|79.47 ГБ/c
|79.47 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 7820X
|Сайт Intel Core i7 7800X
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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