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Intel Core i7 8086K против AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i7 8086K
VS
AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7 8086K
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: Intel Core i7 8086K на 4.0 ГГц (c Turbo Boost до 5.0) или AMD Ryzen 5 5600X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 8086K
Причины выбрать Intel Core i7 8086K
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • На 32% ниже чем у Core i7 8086K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1627 и 1363 балла
  • На 6.08 ГБ/c (15%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 8086K
1332
Ryzen 5 5600X +17%
1552
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8086K
10274
Ryzen 5 5600X +16%
11937
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8086K
2898
Ryzen 5 5600X +17%
3386
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8086K
14660
Ryzen 5 5600X +51%
22194
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8086K
1373
Ryzen 5 5600X +19%
1632
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8086K
7197
Ryzen 5 5600X +14%
8222
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8086K и AMD Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 июня 2018 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Vermeer
Номер модели i7-8086K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 12 12
Частота 4.0 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 40x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1200 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8086K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8086K Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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