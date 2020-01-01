Intel Core i7 8550U против AMD Ryzen 5 3550H
Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или AMD Ryzen 5 3550H на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
- На 57% ниже чем у Ryzen 5 3550H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 8% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 1.74 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3550H
- Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8550U +6%
377
356
Cinebench R20 (многоядерный)
1135
Ryzen 5 3550H +47%
1664
Passmark CPU (одноядерный)
2114
2106
Passmark CPU (многоядерный)
5948
Ryzen 5 3550H +36%
8098
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8550U +81%
985
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8550U +67%
3029
1810
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2017
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Zen+
|Номер модели
|i7-8550U
|-
|Сокет
|BGA-1356
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8550U
|Сайт AMD Ryzen 5 3550H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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