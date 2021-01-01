Intel Core i7 8550U против i3 1115G4
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц или i3 1115G4 с 2-ядрами на 1.7-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 46% ниже чем у Core i3 1115G4 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 1115G4
- Появился на 3 года и 1 месяц позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1285 и 926 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
385
Core i3 1115G4 +31%
506
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8550U +18%
1149
973
Passmark CPU (одноядерный)
2115
Core i3 1115G4 +29%
2719
Passmark CPU (многоядерный)
6045
Core i3 1115G4 +6%
6385
Geekbench 5 (одноядерный)
939
Core i3 1115G4 +39%
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8550U +6%
2575
2419
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Tiger Lake UP3
|Номер модели
|i7-8550U
|i3-1115G4
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|17-30x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|12-28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8550U
|Сайт Intel Core i3 1115G4
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1