Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц или i3 8145U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.