Intel Core i7 8550U против i3 8145U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц или i3 8145U с 2-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 8145U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- Появился на 1 год позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8550U +27%
377
296
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8550U +75%
1135
650
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8550U +2%
2114
2076
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8550U +60%
5948
3712
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8550U +44%
985
686
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8550U +93%
3029
1567
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|28 августа 2018
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-8550U
|i3-8145U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8550U
|Сайт Intel Core i3 8145U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Конкуренты
- Intel Core i7 8550U или i7 1065G7
- Intel Core i7 8550U или AMD Ryzen 5 3500U
- Intel Core i7 8550U или i5 8265U
- Intel Core i7 8550U или i5 10210U
- Intel Core i7 8550U или AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i3 8145U или i7 1065G7
- Intel Core i3 8145U или AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i3 8145U или i5 1035G1
- Intel Core i3 8145U или AMD Ryzen 3 3200U
- Intel Core i3 8145U или AMD Ryzen 3 4300U