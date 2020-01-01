Главная > Сравнения CPU > Core i7 8550U vs Core i5 7200U

Intel Core i7 8550U против i5 7200U

Intel Core i7 8550U
Intel Core i7 8550U
VS
Intel Core i5 7200U
Intel Core i5 7200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц или i5 7200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7200U and 8550U
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.1 ГГц)
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8550U +19%
2114
Core i5 7200U
1782
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8550U +77%
5948
Core i5 7200U
3365
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8550U +73%
3029
Core i5 7200U
1746

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8550U и i5 7200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 30 августа 2016
Цена в момент релиза - 281 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Kaby Lake
Номер модели i7-8550U i5-7200U
Сокет BGA-1356 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8550U Сайт Intel Core i5 7200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 7200U или i7 8550U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях