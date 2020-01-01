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Intel Core i7 8550U против i5 7300HQ

Intel Core i7 8550U
Intel Core i7 8550U
VS
Intel Core i5 7300HQ
Intel Core i5 7300HQ

Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7300HQ and 8550U
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
  • На 67% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 7300HQ
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8550U +18%
5948
Core i5 7300HQ
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8550U и i5 7300HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 3 января 2017
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Kaby Lake
Номер модели i7-8550U i5-7300HQ
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 25x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8550U Сайт Intel Core i5 7300HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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