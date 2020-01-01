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Intel Core i7 8550U против i5 8259U

Intel Core i7 8550U
Intel Core i7 8550U
VS
Intel Core i5 8259U
Intel Core i5 8259U

Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8259U and 8550U
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
  • На 46% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8259U
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8550U
1135
Core i5 8259U +46%
1655
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8550U
5948
Core i5 8259U +36%
8112
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8550U
3029
Core i5 8259U +29%
3911

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8550U и i5 8259U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Coffee Lake
Номер модели i7-8550U i5-8259U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics 655

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8550U Сайт Intel Core i5 8259U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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