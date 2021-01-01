Главная > Сравнения CPU > Core i7 8550U vs Core i5 8279U

Intel Core i7 8550U против i5 8279U

Intel Core i7 8550U
VS
Intel Core i5 8279U
Intel Core i7 8550U
Intel Core i5 8279U

Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8279U and 8550U
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
  • На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8550U
1149
Core i5 8279U +49%
1708
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8550U
2115
Core i5 8279U +12%
2369
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8550U
6045
Core i5 8279U +23%
7445
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8550U
2575
Core i5 8279U +52%
3903

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8550U и i5 8279U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 21 мая 2019
Цена в момент релиза - 320 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Coffee Lake
Номер модели i7-8550U i5-8279U
Сокет BGA-1356 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics 655

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8550U Сайт Intel Core i5 8279U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i7 8550U или i7 1065G7
2. Intel Core i7 8550U или AMD Ryzen 5 3500U
3. Intel Core i7 8550U или i7 1165G7
4. Intel Core i7 8550U или i5 8265U
5. Intel Core i7 8550U или i5 10210U
6. Intel Core i5 8279U или i7 1065G7
7. Intel Core i5 8279U или i5 1038NG7

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 8279U или i7 8550U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях