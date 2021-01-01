Intel Core i7 8550U против i5 8279U
Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i5 8279U на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
- На 46% ниже чем у Core i5 8279U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 8279U
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
385
Core i5 8279U +4%
402
Cinebench R20 (многоядерный)
1149
Core i5 8279U +49%
1708
Passmark CPU (одноядерный)
2115
Core i5 8279U +12%
2369
Passmark CPU (многоядерный)
6045
Core i5 8279U +23%
7445
Geekbench 5 (одноядерный)
939
Core i5 8279U +2%
956
Geekbench 5 (многоядерный)
2575
Core i5 8279U +52%
3903
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|21 мая 2019
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-8550U
|i5-8279U
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics 655
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|24x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8550U
|Сайт Intel Core i5 8279U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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