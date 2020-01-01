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Intel Core i7 8550U против i7 1060NG7

Intel Core i7 8550U
Intel Core i7 8550U
VS
Intel Core i7 1060NG7
Intel Core i7 1060NG7

Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1060NG7 and 8550U
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 33% ниже чем у Core i7 8550U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8550U и i7 1060NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Ice Lake Y
Номер модели i7-8550U i7-1060NG7
Сокет BGA-1356 BGA-1526
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics G7

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8550U Сайт Intel Core i7 1060NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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