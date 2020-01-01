Intel Core i7 8550U против i7 1065G7
Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Появился на 1 год и 11 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
377
446
Cinebench R20 (многоядерный)
1135
Core i7 1065G7 +35%
1530
Passmark CPU (одноядерный)
2114
2496
Passmark CPU (многоядерный)
5948
Core i7 1065G7 +50%
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
985
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
3029
Core i7 1065G7 +33%
4026
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-8550U
|i7-1065G7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|13x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8550U
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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