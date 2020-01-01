Intel Core i7 8550U против i7 1068NG7
Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
- На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
377
Core i7 1068NG7 +20%
453
Cinebench R20 (многоядерный)
1135
Core i7 1068NG7 +52%
1726
Passmark CPU (одноядерный)
2114
Core i7 1068NG7 +22%
2581
Passmark CPU (многоядерный)
5948
Core i7 1068NG7 +77%
10521
Geekbench 5 (одноядерный)
985
Core i7 1068NG7 +25%
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
3029
Core i7 1068NG7 +54%
4667
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 января 2020
|Цена в момент релиза
|-
|426 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-8550U
|i7-1068NG7
|Сокет
|BGA-1356
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics 940
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8550U
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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