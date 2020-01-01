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Intel Core i7 8550U против i7 10850H

Intel Core i7 8550U
Intel Core i7 8550U
VS
Intel Core i7 10850H
Intel Core i7 10850H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц или i7 10850H с 6-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10850H and 8550U
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
  • На 67% ниже чем у Core i7 10850H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i7 10850H
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4 ГГц)
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8550U
1121
Core i7 10850H +152%
2829
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8550U
2105
Core i7 10850H +33%
2802
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8550U
5933
Core i7 10850H +118%
12909
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8550U
3011
Core i7 10850H +81%
5463

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8550U и i7 10850H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 2 апреля 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Comet Lake
Номер модели i7-8550U i7-10850H
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.8 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 5.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2933
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8550U Сайт Intel Core i7 10850H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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