Главная > Сравнения CPU > Core i7 8550U vs Core i7 6700HQ

Intel Core i7 8550U против i7 6700HQ

Intel Core i7 8550U
Intel Core i7 8550U
VS
Intel Core i7 6700HQ
Intel Core i7 6700HQ

Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i7 6700HQ на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6700HQ and 8550U
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
  • На 67% ниже чем у Core i7 6700HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.5 ГГц)
  • На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 6700HQ
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8550U
1135
Core i7 6700HQ +43%
1621
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8550U +11%
2114
Core i7 6700HQ
1910
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8550U и i7 6700HQ

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2017 1 сентября 2015
Цена в момент релиза - 378 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Kaby Lake R Skylake
Номер модели i7-8550U i7-6700HQ
Сокет BGA-1356 BGA-1440
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 530

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 34.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8550U Сайт Intel Core i7 6700HQ
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 6700HQ или i7 8550U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях