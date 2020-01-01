Intel Core i7 8550U против i7 6820HQ
Что лучше: Intel Core i7 8550U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0) или i7 6820HQ на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8550U
- На 67% ниже чем у Core i7 6820HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Появился на 2 года позже чем соперник
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.6 ГГц)
- На 3.4 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i7 6820HQ
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2133
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 8550U +6%
377
357
Cinebench R20 (многоядерный)
1135
Core i7 6820HQ +53%
1736
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8550U +7%
2114
1972
Passmark CPU (многоядерный)
5948
Core i7 6820HQ +15%
6829
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 8550U +18%
985
832
Geekbench 5 (многоядерный)
3029
Core i7 6820HQ +13%
3427
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2017
|1 сентября 2015
|Цена в момент релиза
|-
|378 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Kaby Lake R
|Skylake
|Номер модели
|i7-8550U
|i7-6820HQ
|Сокет
|BGA-1356
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel HD Graphics 530
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8550U
|Сайт Intel Core i7 6820HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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