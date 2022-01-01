Intel Core i7 8557U против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 8557U на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8557U
- На 86% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics 645
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 88 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1041 балл
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1197
Ryzen 7 5800X3D +26%
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
4667
Ryzen 7 5800X3D +219%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8557U +2%
2581
2531
Passmark CPU (многоядерный)
8280
Ryzen 7 5800X3D +178%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
1051
Ryzen 7 5800X3D +56%
1643
Geekbench 5 (многоядерный)
3996
Ryzen 7 5800X3D +183%
11320
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|9 июля 2019
|15 марта 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Vermeer
|Номер модели
|i7-8557U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|AM4
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics 645
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.7 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|17x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 645
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|384
|-
|TMUs
|48
|-
|ROPs
|6
|-
|Вычислительные блоки
|48
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8557U
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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