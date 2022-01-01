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Intel Core i7 8557U против AMD Ryzen 7 5800X3D

Intel Core i7 8557U
VS
AMD Ryzen 7 5800X3D
Intel Core i7 8557U
AMD Ryzen 7 5800X3D

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 8557U на 1.7 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X3D and 8557U
Причины выбрать Intel Core i7 8557U
  • На 86% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics 645
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 88 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1041 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 8557U
4667
Ryzen 7 5800X3D +219%
14908
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8557U
8280
Ryzen 7 5800X3D +178%
22985
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8557U
3996
Ryzen 7 5800X3D +183%
11320
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8557U и AMD Ryzen 7 5800X3D

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 9 июля 2019 15 марта 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Vermeer
Номер модели i7-8557U -
Сокет BGA-1528 AM4
Интегрированная графика Iris Plus Graphics 645 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.7 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 17x 34x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 96МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц -
Шейдерные блоки 384 -
TMUs 48 -
ROPs 6 -
Вычислительные блоки 48 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 8557U
0.81 терафлопс
Ryzen 7 5800X3D
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8557U Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 24
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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