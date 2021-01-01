Intel Core i7 8557U против i7 1060NG7
Что лучше: Intel Core i7 8557U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 8557U
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 33% ниже чем у Core i7 8557U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
439
441
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 8557U +12%
1776
1592
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 8557U +40%
2701
1927
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 8557U +13%
8488
7528
Geekbench 5 (одноядерный)
1063
Core i7 1060NG7 +10%
1167
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 8557U +36%
4049
2983
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|9 июля 2019
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-8557U
|i7-1060NG7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 645
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.7 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|17x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|37.5 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 8557U
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1