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Intel Core i7 8557U против i7 1060NG7

Intel Core i7 8557U
VS
Intel Core i7 1060NG7
Intel Core i7 8557U
Intel Core i7 1060NG7

Что лучше: Intel Core i7 8557U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1060NG7 and 8557U
Причины выбрать Intel Core i7 8557U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
  • На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • На 33% ниже чем у Core i7 8557U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 8557U и i7 1060NG7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 9 июля 2019 20 марта 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Ice Lake Y
Номер модели i7-8557U i7-1060NG7
Сокет BGA-1528 BGA-1526
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 645 Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.7 ГГц 1.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 17x 12x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR3-2133 LPDDR4-3733
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 37.5 ГБ/c 58.3 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 8557U Сайт Intel Core i7 1060NG7
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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